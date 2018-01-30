Erdoğan'dan flaş karar! O geziyi erteledi...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ileri bir tarihe ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta başı Vatikan ve ardından da Latin Amerika'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Erdoğan'ın Latin Amerika ziyaretinin ertelendiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin Vatikan ile sınırlı olacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden bugün yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Vatikan-İtalya’yı müteakiben yapmayı düşündükleri Latin Amerika ziyareti, daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelenmiştir.Önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyareti, Vatikan ve İtalya ile sınırlı olacaktır" denildi.