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Erdoğan'dan flaş kabine mesajı: Pehlivanları göreceğiz

Erdoğan'dan flaş kabine mesajı: Pehlivanları göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde kabinenin parlamento dışından oluşacağını hatırlatarak 'İş dünyasındaki pehlivanları göreceğiz' mesajı verdi.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 16:00 - Güncelleme: 21-04-2018 16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 24 Haziran sonrası oluşacak yeni kabine için iş adamlarına çok önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan konuşmasında, yeni kabinede 'İşadamları olabileceği' mesajını verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışarıdan yeni kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları; 

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ İLE SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

24 Haziran'ın bu konuda en uygun tarih olacağını kararlaştırdık. Seçim sözü bir defa ağızdan çıktıktan sonra bunun önünü almak zor. Uyum yasaları ile ilgili gerek görevlendirdiğim arkadaşlar gerek Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda temeli atılan cumhur ittifakının hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyor. 1.5 yıllık görev süremiz var. O kadar koltuğa hevesli değiliz. Millet devam diyorsa devam ederiz. Yeni yönetim sistemimizle sorunları çok daha hızlı çözme imkanına kavuşacağımızdan şüpheniz olmasın.

İŞ DÜNYASINDAKİ PEHLİVANLARI GÖRECEĞİZ

Belli sayıda kabineden oluşacak hükümet parlamentodan değil, milletvekili olursa istifa etmesi durumunda kalacak, dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamız içindeki pehlivanları da göreceğiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 16:48 Senin rakibin Perincek olacak

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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