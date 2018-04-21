Erdoğan'dan flaş kabine mesajı: Pehlivanları göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 24 Haziran sonrası oluşacak yeni kabine için iş adamlarına çok önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan konuşmasında, yeni kabinede 'İşadamları olabileceği' mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışarıdan yeni kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ İLE SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

24 Haziran'ın bu konuda en uygun tarih olacağını kararlaştırdık. Seçim sözü bir defa ağızdan çıktıktan sonra bunun önünü almak zor. Uyum yasaları ile ilgili gerek görevlendirdiğim arkadaşlar gerek Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda temeli atılan cumhur ittifakının hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyor. 1.5 yıllık görev süremiz var. O kadar koltuğa hevesli değiliz. Millet devam diyorsa devam ederiz. Yeni yönetim sistemimizle sorunları çok daha hızlı çözme imkanına kavuşacağımızdan şüpheniz olmasın.

İŞ DÜNYASINDAKİ PEHLİVANLARI GÖRECEĞİZ

Belli sayıda kabineden oluşacak hükümet parlamentodan değil, milletvekili olursa istifa etmesi durumunda kalacak, dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamız içindeki pehlivanları da göreceğiz.