Erdoğan'dan flaş güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nda Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge konusunda önemli açıklamalar yaptı.

"Bedelini ağır öderler"

Türkiye'ye en ufak bir saldırıda bulunanların bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "DEAŞ başta olmak üzere YPG, PYD hepsi, bunun bedelini ağır öderler. Onun için kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın. Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle 'cin şişeden çıktı'." ifadelerini kullandı.

'Aksi takdirde gereken adımları atmaya başlarız'

Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerin anlayış ile sonuçlanmasını arzu ettiklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canıgönülden arzu ediyoruz ama bu demek değildir ki ilanihaye bekleyecek, gözümüzün önünde yürütülen hazırlıkların neticelenmesini seyredeceğiz. İşte sınırlardayız, bütün gücümüzle oralardayız. En yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Şayet bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık, kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız."

Güvenli bölge uygulaması

Erdoğan, Fırat'ın doğusunda oluşturması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, şunları söyledi:

"Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz. Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor."