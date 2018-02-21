Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması! Esad Afrin'e girdi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki 11. Kalkınma Planı Tanıtım toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Afrin harekatı 32. gününde devam ederken Beşar Esad ordusunun Afrin'e gireceği haberi geldi. Dün son dakika gelişmesi olarak duyurulan haberde Esad güçlerinin Afrin'e girdiği açıklanmıştı. Erdoğan'dan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Erdoğan Esad ordusunun dün Afrin'e girmeye çalıştığını ancak TSK tarafından durdurulduğunu açıkladı. Erdoğan bir de müjde verdi. Türkiye artık insansız tank üretecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

DÜN AFRİN'GRİMEK İSTEDİLER TOPLARIMIZ, SİHA'LARIMIZ GEREĞİNİ YAPTI: Afrin’de eğer biz birilerine muhtaç konumda olsaydık şu anda geldiğimiz konum böyle olmayacaktı. Ama hamdolsun kendi göbeğimizi kestik, yola çıktık ve bu sabah itibariyle 1780 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii kendi silahı, kendi zırhlı taşıyıcısı, tankı olunca askerin de ne oluyor cesareti artıyor. İşte dün güneyden öyle bir çıkış yapmak istediler. Toplarımız, SİHA’mız gereğini yaptı. Geri döndüler. Durmayacağız, pek çok savunma sanayi ürünümüzü ihraç eder konuma da geleceğiz.

GURUR DUYMAMIZ GEREKİYOR

Gurur duymamız gereken bir başka konu da Savunma Samayiinde gerçekleştirdiğimiz hamleler. Savunma sanayimizdeki hamleler, 2002 yılında ülkemizde 66 savunma projesi yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranı ile yürütülüyordu. 2017 yılında 600 projeyi yüzde 65'in üzerinde yerlilik haliyle sürdürür hale geldik. Şuan Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var ya bunların hepsi bizim.Kötü komşular bizi en sonunda silahlı ve silahsız insansız hava aracı sahibi yaptılar. Bu olay sıradan bir olay değil, şuan kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Ulan düşürürseniz düşürün be.

İNSANSIZ TANK ÜRETİR HALE GELECEĞİZ

Biz buraya geldik, daha iyiye taşıyacağız. Biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Artık bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz.

"BUNLARIN AFFI OLAMAZ"

Taciz olaylarıyla ilgili hükümetimiz yasakl düzenleme yapıyor. Bunların affı olmaz. Bunlar bağışlanamaz. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Ne egrekiyorsa yapmamız gerekiyor. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören anlayış ile politikalarımıza devam edeceğiz.

FIRSATLARI VE RİSKLERİ EN İYİ ŞEKİLDE DENGELEDİK

Bu süreçte fırsatları ve riskleri en iyi şekilde dengeleyip, kaynakları azami ölçüde değerlendiren ülkeler hedeflerine ulaşabilecekler. Bunu yapamayan devlet ve toplumlar ise gerilemeye devam edeceklerdir. Amaçlarımıza ulaşmanın en önemli amacı, planlamadır.

Acil eylem planımız, 9. ve 10. kalkınma planımız, vizyon 2023 belgemiz en somut belgedir. Bugün bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan gelişmeler bunun örnekleri ile doludur.

Sosyal ve manevi kalkınmayı da önemsiyoruz. İnsan odaklı, toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan bir çerçeveye oturtmayı başardık. Hem fiziki altyapıya hem de insanımıza yatırım yaptık. Ulaştırma, enerji ve tarıma yönelik yatırımların yanı sıra birçok alanda da yatırımlarımız ile önemli bir sıçrama sağladık.

ÜLKEMİZDE ARTIK YOKSULLUĞUN ADI ÇOK DEĞİŞTİ

Ülkemizde artık yoksulluğun adı çok değişti. Bugün artık yoksul demek yiyecek ekmek bulamamak değil, belirli bir refah düzeyinin altında kalmak demektir. Çocuk ölümlerinin azaltılması ve anne sağlığının geliştirilmesi olmak üzere birçok noktayı geliştirdik.

Tekstil ve tarım sanayisinden çıkıp teknolojiye doğru adımlar atıyoruz. Şimdi yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayi payını artıracak bir adıma ihtiyacımız var. Bir taraftan sanayileşmenin getirdiği enerji yatırımlarını yaparken, doğal kaynakları da geliştirmeye çalışıyoruz.

Kişi başı milli gelirimizi 11 bin dolar seviyesine ulaştırmamız tarihi bir başarıdır. Refah seviyemizi 15 yılda 3 kat artmasında ve gelir dağılımının daha adaletli bir yapıya bürünmesinde kalkınma adımlarımızın katkısı büyüktür.

POLİTİKAMIZI MUHALEFET ANLAMIYOR

2002 yılında 236 milyar dolar olan milli gelirimizi 2016 yılında 863 milyar dolara çıkardık. son 10 yılda 8.3 milyon ilave istihdam oluşturduk. Yüzde 11,3 olan bütçe açığını, 2017 yılında yüzde 1.5 seviyesine düşürdük.

Kalkınma için kaynakların çeşitlendirilmesi politikamızı muhalefet bir türlü anlamıyor. Oysa biz bütün yatırımları bu yöntemle gerçekleştirdik.

Modern ülke, çağdaş ülke laf üretmekle olmuyor. Ülkenin dört bir yanını yatırımlarla donatırsın çağı yakalayabilirsin. Ülkenin her yerini doğalgazla döşersin modern ülke böyle olur. Modern olmak bu ya! Yaşam tarzına bunu yansıtmaktır modern olmak... Bu yılın sonuna kadar tüm illerde doğalgaz ulaştırmayı planlıyoruz.

Hiç bitmeyen ve bitmeyecek olan kalkınma yolculuğunda hedeflerimize ulaştıkça, ülkemizi dünya sıralamalarında inşallah çok daha üst sıralamalara çıkarmayı sürdüreceğiz.