Erdoğan'dan flaş açıklama: 'Türk' ifadesi süratle kaldırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonuna karşı bildiri yayınladıktan sonra üyeleri hakkında gözaltı kararı verilen Türk Tabipler Birliği'yle ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. TTB ile ilgili bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yasal düzenleme yapılsın, kapısına kilit vurulsun' demişti. Cumhurbaşkanı konunun Bakanlar Kurulu kararı ile daha kapsamlı çözülebileceğine işaret etti.

TTB VE TBB ÇIKIŞI: TÜRK İFADESİ ÇIKARILMALI: Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Afrin operasyonuna karşı çıkan Türk Tabipler Birliği'yle ilgili, "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." dedi.

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMI ATARIZ"

ABD'nin YPG'ye silah yardımı ile ilgili olarak "Atmamız gereken adımları atarız" dedi. Erdoğan, Afrin'de tanka yönelik saldırı hakkında "Silahın menşei henüz belirlenmedi" dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Bahçeli ile görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta içinde bir görüşmesinin olmayacağını söyledi.

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