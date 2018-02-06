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Erdoğan'dan flaş açıklama: 'Türk' ifadesi süratle kaldırılsın

Erdoğan'dan flaş açıklama: 'Türk' ifadesi süratle kaldırılsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilere konuştu. Türk Tabipler Birliği'nin akıbetiyle ilgili değerlendirme yapan Erdoğan'dan TTB ve Türkiye Barolar Birliği'deki 'Türk' kelimesinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 13:32 - Güncelleme: 06-02-2018 13:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonuna karşı bildiri yayınladıktan sonra üyeleri hakkında gözaltı kararı verilen Türk Tabipler Birliği'yle ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. TTB ile ilgili bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yasal düzenleme yapılsın, kapısına kilit vurulsun' demişti. Cumhurbaşkanı konunun Bakanlar Kurulu kararı ile daha kapsamlı çözülebileceğine işaret etti.

TTB VE TBB ÇIKIŞI: TÜRK İFADESİ ÇIKARILMALI: Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Afrin operasyonuna karşı çıkan Türk Tabipler Birliği'yle ilgili, "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." dedi.

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMI ATARIZ"

ABD'nin YPG'ye silah yardımı ile ilgili olarak "Atmamız gereken adımları atarız" dedi. Erdoğan, Afrin'de tanka yönelik saldırı hakkında "Silahın menşei henüz belirlenmedi" dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Bahçeli ile görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta içinde bir görüşmesinin olmayacağını söyledi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Hakan kurtuluşa 06 Şubat 2018 14:03 hakan kurtuluş kıvırma. Türk ve Türkiye ifadeleri sadece Bakanlar Kurulu kararıyla kurumların isminde yer alabilir; ayrıca Türk ve Türkiye konusunda bu kadar hassassan, öncelikle bu TTB ve TBB'nin neden PKKya operasyona sözde savaşa karşıtlık adı altında karşı olduklarını ama terör örgütü eylemlerine neden ses çıkaramadıklarını da bir söyleyiver.

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