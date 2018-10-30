Erdoğan'dan flaş açıklama: Planlarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında partililere hitap etti. Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik açıklama yapan Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı planlarımızı tamamladık. Yakında daha kapsamlı etkili operasyonlarla terör örgütününü tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz.'' dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasınan öne çıkan satır başları:

Eğitimde sağlam ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi hayata geçirmek üzereyiz. 2023 eğitim vizyonunun insandan başlıyor olmasını isabetli bulduğumuz söyledik.

-Danıştay Sempozyumunda yargı sistemi ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık özellikle “andımız” ile ilgili kararı doğru bulmadığımızı bizzat konunun muhataplarına ifade ettik.

SURİYE KONUSU Suriye meselesini çözmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygısı konusunda en küçük bir şüphe yoktur. Suriye krizinin bu derece trajik bir hale dönüşmesinde uluslararası topluımun meseleye yeterince sahip çıkmamasının çok önemli bir rolü vardır. Bölgedeki hedeflerine ulaşmak için tüm terör örgütlerini manivela olarak kullanan bir odak bu iğrenç oyunu yeniden sergilemeye çalışıyor.

PLANLARIMIZI TAMAMLADIK Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı planlarımızı tamamladık. Yakında daha kapsamlı etkili operasyonlarla terör örgütününü tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz.''

SOĞUKTAN DONARAK ŞEHİT OLAN İKİ ASKER Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. Elbisesimi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma. Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır. Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayı diye milleti neden kandırıyorsun ya? Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok? Senin şehadet gibi bir inancın yok ya? Aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok. Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak.