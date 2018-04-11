Erdoğan'dan flaş açıklama: Ekonomi üzerinden oyunlar oynanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasının değer kaybı sonrası ekonomiye ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Beştepe'de Romanlarla buluşan Erdoğan, "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Irak'ta, Suriye'deki oyunlarınızda nasıl başarılı olamadıysanız, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Romanlar Buluşması"nda konuştu. işte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

TL neden değer kaybediyor! Çarpıcı iddia

"Bizim Roman kardeşlerimle muhabbetlerimiz çocuk yıllarımıza dayanır. Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimle yanyana büyüdük. Kağıttan top yapıp oynadık. Sokaklarda yuvarlandık, aynı okula gittik. Aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Biz hepimiz birbirimiz Allah için seviyor, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor şarkıda, İllede Roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı, şu anda olmuyor mu? Vardı, şimdi de az da olsa oluyor.

AYRIMCI İFADELERİ KALDIRDIK

Aynı mahallede büyüdük, oradan başbakan da, cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş. Roman kardeşlerimle hep kucaklaştım, halleştim, helalleştim. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi fransız kalmayacağız. Serkan'da klarnetin virtüözüdür. Az öncede ifade edildi, iskan kanunu değiştirdik ayrımcı ifadeleri kaldırdık. 2009 sonunda 36 ilinde federasyonların katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Roman kardeşlerim devletin en üst düzeyiyle sorunlarını tartıştılar.

"BAY KEMAL DİYOR Kİ"

Her ne kadar birileri Romanları, Romanlar gününde hatırlayarak istismar malzemesi olarak kullanıyorsa da sizler bizim ne yaptığımızı iyi biliyorsunuz. Bay Kemal diyor ki, 'ben sizin ayağınıza geldim, cumhurbaşkanı ayağına çağırıyor' diyor. 'Bay Kemal ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, büyüdüm, geldim'.

"EN BÜYÜK KAZANIMIMIZ BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANMAMIZ"

2002'den bu yana en büyük kazanımımız bağımsızlığımızı kazanmamızdır. Diyeceksiniz ki bağımsız değil miydik? Kağıt üzerinde öyleydik. Afrin'de son durumu aldım. Afrin'de 4 bin 108 teröris etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 338 teröristi etkisiz hale getirdik, yurtiçinde 173 teröristi etkisiz hale getirdik. İMF'den bağımsız karar alma şansımız var mıydı? Yoktu. İMF'ye 23 milyar dolar borcu ödedik, artık İMF'ye bağımlılığımız yok. Güvenlik politikalarımızı bağımsız hayata geçirme şansımız var mıydı? Yoktu. Demokrasi ve ekonıomide zaafiyet vardı. Her ikisini de güçlendirerek yol aldık. Yılda 36 milyar dolar ihracatı olan ülke şimdi 160 milyar dolar ihracatı olan vir ülke. Nereden nereye... Değerli kardeşlerim çalışan sayısı şu anda 28 milyon. Darbecilere, cuntacılara teslim olan bir ülke, sizlerle birlikte darbecileri, cuntacıların karşısına dikilerek sabaha kadar kovan bir ülke. Kosova'dan 6 tane aldık geldik. Gabon'dan 3 tanesini aldık. Nereye giderseniz gidin. Şu ana kadar 80 tanesini getirdik."

"EKONOMİMİZE SALDIRANLARA SESLENİYORUM BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Ekonomi üzerinden oyun oynanıyor. Bu oyunları boşa çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz. Asıl olan sizdeki bu ürek var ya, asıl olan bu. Roman kardeşlerim ceplerinde para olmadan hayat mücadelesi verdiler veriyorlar. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Irak'ta, Suriye'deki oyunlarınızda nasıl başarılı olamadıysanız, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle başaramayacaksınız.