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Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Ya kilit vurun ya da...

Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Ya kilit vurun ya da...

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temaslarında, vereceği FETÖ mesajlarını köşesine taşıdı. Müderrisoğlu Erdoğan'ın 'Ya FETÖ okullarına kilit vurun ya da bize devredin' mesajını vereceğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 12:31 - Güncelleme: 26-07-2018 12:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Güney Afrika ve Zambiya turuna çıktı. Erdoğan gittiği her ülkede terör örgütü FETÖ'yle ilgili uyarıda bulunmayı ihmal etmiyor.

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın bu gezide 'Ya FETÖ okullarına kilit vurun ya da bize devredin' mesajını vereceğini söyledi. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı:

Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi ile Zambiya ve Güney Afrika ziyaretlerinde FETÖ’nün bütün dünya için tehdit oluşturduğuna vurgu yapacak. Erdoğan bu iki ülkeye “Ya FETÖ okullarına kilit vurun ya da bize devredin” mesajı verecek. Türkiye'nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresi Maarif Vakfı kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen FETÖ ile mücadele kapsamında 5 kıtada, 19 ülkede 100'den fazla okul açarken ABD, Balkanlar, Afrika, Avustralya ve Türki Devletler'de Türkiye'nin bayrağını dalgalandırdı.

YA KİLİT VURUN YA DA BİZE DEVREDİN: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisine katılan Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, ziyaret edilecek ülkelerdeki FETÖ yapılanmasına ilişkin rapor hazırladı. Başkan Erdoğan'ın mevkidaşları ile yapacağı görüşmelerde gündeme getirilmesi beklenen raporda orta ve uzun vadede FETÖ okulları ile ilgili alınması gereken tedbirlerle açılması düşünülen okullar ve kurulması öngörülen üniversite ile ilgili bilgilere yer verildi. Erdoğan görüşmelerde Afrika ülkelerindeki yetkililere "Ya FETÖ okullarına kilit vurun ya da bize devredin" mesajı verecek.

FETÖ'NÜN İKİ OKULU YAPIM AŞAMASINDA DURDURULDU: Halihazırda FETÖ'nün Erdoğan'ın ziyaret edeceği Afrika ülkelerinde 13 okul, bir dersane ve 3 binden fazla öğrenci yer alıyor. Raporda öne çıkan başlıklar şöyle: 1996'da faaliyete başlayan FETÖ'nün Güney Afrika yapılanması diğer ülkelerle karakteristik manada farklılık göstermektedir. Özellikle, Müslüman topluluğunu etkilemek üzere, inşa edilen yapılanma bu bağlamda cami külliyesi, kız erkek ayrı okullar, hafızlık kursları gibi kurumlar üzerinden Müslümanların desteğini almaya çalışmıştır. Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'daki Nizamiye adı verilen külliye içinde iki okulu bulunan FETÖ'nün aynı alandaki iki okulu ise yapım aşamasında iken durduruldu.

ÖRGÜTÜN OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI 3 BİNE YAKIN: Örgütün Mayfair'de "Sema" adında bir, Star College adında Capetown'da 2, Durban, Pietermaritzburg ve Port Elizabette birer. Bloemfontein'de "Turkish Solidarity" adında bir okul ve dershane binaları mevcut. Buralarda toplam 2 bin 800 öğrencisi bulunuyor. Külliye içinde ayrıca Selimiye Camisi'nin bir benzeri, misafirhaneler, restoranlar dernekler konumlanıyor. Örgüt, tüm bu operasyonları Radisson Blue otelin yedinci katını kiralayarak yürütmekte. Örgüt, Maarif Vakfı'nın ülkede yürüttüğü çalışmalar ile maddi ve manevi ciddi güç kaybetmeye başladı.Bu nedenle büyük reklam kampanyaları yapmakta.

ZAMBİYA DEVRETMEYE HAZIR: Zambiya ve Zimbabve'ye de ziyaretler gerçekleştirildi. Devlet Başkanı seviyesinde Zambiya'da yapılan görüşmelerde, yetkililerin ülkedeki FETÖ okullarını devretmeye meyilli olduğu gözlendi. FETÖ'nün Zambiya'nın Lusaka kentinde Horizons adında iki okulu ve 450 öğrencisi var.

BAZI OKULLAR KİRALANABİLİR: Maarif Vakfı Güney Afrika'da kısa vadede bir özel okulun satın alarak eğitime başlama planı yapmakta. Böyle bir adımın; zaman kaybının önlenmesi, alternatif oluşturulması ve örgütün finans kaynaklarına darbe vurulması açısından uygun olacağı düşünülmekte. Yine bazı okullar kiranalabilir. Maarif Vakfı orta vadeli planında ise Güney Afrika'da Ohannesburg'un kuzeyinde bir arazinin satın alınarak tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bir okul inşa edilmesi öngörülüyor. Vakfın uzun vadeli planı ise bir üniversite kurmak. Ayrıca İngilizce dil eğitimi için yaygın olduğu Güney Afrika'da dil okulu açılması da projeler arasında.

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