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Erdoğan'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için olay açıklama

Erdoğan'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için olay açıklama

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili 'Burada bir kumpas var' açıklaması yaptı. İşte Cumhurbaşkanı'ndan bomba yorumlar...

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 15:28 - Güncelleme: 20-04-2018 15:55

KADIKÖY'de yarım kalan olaylı Fenerbahçe Beşiktaş maçıiçin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bomba bir yorum geldi. Fenerbahçe taraftarı olan Erdoğan, olaylar için 'Burada bir kumpas var' dedi. Yaralanan Şenol Güneş için 'Şenol Hoca'nın başına gelen olay ufak tefek bir şey değil' diyen Erdoğan, yapılanı affetmek mümkünde değil açıklamasını yaptı.

Eyüp Sultan'da kıldığı cuma namazı çıkışında konuşan Erdoğan maçla ilgili şu yorumları yaptı:

-"Bu konu gerçekten bizi üzdü. İstanbul'a dün akşam indiğimde şahit oldum. Bir defa futbol terörünün dışında burada bir kumpas var. Olay hep köşelerde oldu. Dört korner köşesinde korner atılacakken oldu. Bu tribünlerdeki terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Sahada hava gayet iyi, Oyun sakin. Ama korneri kullanırken çakmak atılıyor. Böyle bir şey olmaz."

ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞININ YARILMASI : -"Şenol Hoca'nın başına gelen olay ufak tefek bir şey değil. Ben Şenol Hoca'yı, Fikret Başkanı ve Aziz Başkanı aradım. TFF bu konuyla ilgili çalışacak. Biz de Spor bakanlığımızla bu işlerin üzerine gideceğiz. Ne yapıp edip sahalarımızdaki bu olayları durduracağız.

Şenol Güneş dün akşam derbi sırasında tribünlerden atılan yabancı bir cisimle yerde kalmıştı. Başına darbe alan Şenol Güneş hastaneye kaldırılmış ve yarılan kafasına 5 dikiş atılmıştı. 

TOLGA'NIN YAPTIĞI : -"Keşke Tolga da o yanlışın içine girmemiş olsaydı. En çok üzüldüğüm şey, tribünlerde kadınlarımızın bu maçlara gitmesini sağlamak. Kadınlarımızı maçlara gönderirsek bu olaylar biterdi ama olmadı. Alınacak tedbirlerle bu olayları bitirmeye çalışacağız. Biz bu olayların üzerine gideceğiz."

Fenerbahçe maçı sırasında Tolga Zengin yedek kulübesinde beklerken arka kısımdaki tribünlerden gelen küfürlere tepki vermişti. Tolga'yı sakinleştirmek isteyen Şenol Güneş hedef olmuştu. 

Şenol Güneş'in yarılan başı sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. TFF olaylı maçla ilgili çarşamba günü toplanacak ve hakem raporları doğrultusunda karar verecek. İki ihtimal bulunuyor. Maç kaldığı yerden yani 57. dakikadan itibaren devam edebilir ya da Fenerbahçe hükmen yenik sayılabilir.

"CUMA GÜNÜ YOL HARİTASINI PAYLAŞACAĞIM"

Seçim sürecine ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

-"Seçim kampanyamız başladı. Manifestomuzu İstanbul kongresine yetiştirmeye çalışacağız. İstanbul kongresinde açıkladıktan sonra yola koyulacağız. Milletvekillerinin tamamıyla bir toplantı yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi şöyle bir masaya yatıracağız. Temayül yoklamasını yine yapmayı planlıyoruz. Cuma günü genişletilmiş il başkanları toplantısında yol haritasını paylaşacağım, sonra yola koyulacağız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Misafir 20 Nisan 2018 15:54 buradan çıkacak sonuç iki tarafı da üzmeyecek maçın devamı kaldığı yerden oynatılacak yoksa Fb camiasını kaybeder direk fenere 3-0 galip satılsa Beşiktaş camiasını kaybeder o yüzden maç kaldığı yerden devam edecek

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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