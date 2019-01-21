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Erdoğan'dan Eşref Gani'ye taziye mesajı

Erdoğan'dan Eşref Gani'ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi arayarak taziyelerini iletti.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 20:26 - Güncelleme: 21-01-2019 20:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi ve terör saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Afganistan'ın Vardak vilayetinde meydana gelen saldırı nedeniyle Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye taziye mesajı gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim, Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir'de 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik güçleri mensubunun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu menfur terör saldırısını kınıyorum. Türkiye'nin, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Afganistan'ın yanında olduğunu bir kez daha yineliyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Zat-ı Devletleri'nin şahsında dost ve kardeş Afgan halkına milletim ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."

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