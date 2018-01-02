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Erdoğan'dan Düzce için özel talimat

Erdoğan'dan Düzce için özel talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'ya talimat verdi il genelinde yapılan binaların üç katı geçmemesini istedi.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 20:43 - Güncelleme: 02-01-2018 20:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Düzce'ye özel talimat. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Erdoğan'ın Düzce'de 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi talimatını verdiğini söyledi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Düzce ziyaretini değerlendirdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Düzce’de 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi talimatı verdiğini belirten Zülkif Dağlı, Bağlantı yolu, OSB’lerin durumu ve eğitim alanında yapılan çalışmaları kendisine aktardığını belirterek şöyle konuştu:

“Düzce’de neler yapıldığını ve neler yapılmakta olduğunu kendileri çok iyi biliyor. Özellikle Bağlantı yolunu sordu. OSB’lerin durumunu ve mesleki eğitim çalışmalarını kendisine arz ettim. Eğitim konusunu ve belediye hizmetlerini konuştuk. Kendisi özellikle Düzce’de çok katlı yapılara izin verilmemesi talimatı verdi. Düzce’nin deprem bölgesi olduğunu ve 1+2’nin üzerine çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Çok katlı yapılardan rahatsız olduğunu ifade etti. Bende Belediye Başkanımıza durumu aktardım. Sayın Bakanımıza da Cumhurbaşkanımızın talimatını arz ettim. Ayrıca yapılaşmanın, imarın daha iyi olması gerektiğini belirtti, etrafın derlenip toparlanması talimatını verdi.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Adalet 02 Ocak 2018 21:37 Reis sen Cook Yaşa. Reis in on parmağında 10 marifet. Hayır 20.

    CEVAP YAZ 1 4
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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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