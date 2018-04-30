Erdoğan'dan duygulandıran hatırlatma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan vize muafiyeti için teşekkür etti. Türkiye'nin Özbekistan ile işbirliğinin geliştirilmesi için her türlü desteği göstermeye hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkistanlı gönüllülerin Kurtuluş Savaşı sırasında düşmana karşı Anadolu insanıyla omuz omuza mücadele ettiğini hatırlattı.

Erdoğan, Özbekistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Mirziyoyev'e Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki geliş gidişlerin çok daha artacağını, beşeri bağların daha da güçleneceğine inandığını söyledi.

Erdoğan, küresel anlamda son derece çalkantılı günler yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın birçok köşesinde savaşın ve terörün çirkin yüzüne şahit oluyoruz. Maalesef gerek Türkiye gerek Özbekistan bölgelerindeki istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Suriye, Irak, Yemen, Somali ve Afganistan'a barış ve istikrarın en kısa zamanda hakim olmasını hem bu ülkelerdeki kardeşlerimizin selameti hem bölgelerimizin esenliği için canı gönülden istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız."

"TÜRKİSTANLI GÖNÜLLÜLERİN HATIRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel sahiplenme ve bölgesel iş birliğinin istikrarın ve kalkınmanın kilit taşı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Orta Asya'daki kardeş ülkeler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirecek girişimlere elinden gelen desteği sunmaya hazır olduğunu söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Hac vazifesini ifa ettikten sonra Türkiye üzerinden memleketlerine dönerken Çukurova bölgemizde Kuvayımilliye'ye katılan Türkistanlı gönüllüler, Hacı Yoldaş ve arkadaşlarının aziz hatırasına sonsuza dek sahip çıkacağız. Buhara Emirliği'nin hazinesinden Türkiye'ye yardım gönderilmesini tereddütsüz onaylayan Buhara Meclisi üyelerini de hiçbir zaman unutmayacağız. Özbek kardeşlerimiz Türk ordusunun zaferini kendi zaferleri olarak görmüşler ve 6 Ekim 1922 tarihinde Taşkent'in Eskişehir semtindeki Cuma Meydanı'nda tertipledikleri büyük bir mitingle bu zaferi kutlamışlardır. Biz de onları kutluyoruz, Allah rahmet etsin.

"ONLARI ANMAYACAĞIZ DA KİMLERİ ANACAĞIZ"

Yaşasın vatanlarını işgal eden düşmana karşı öz vatanlarını müdafaa eden Türk askerleri" şeklinde manşet atıldığını, Minare-i Kelam Meydanı'nda Buharalıların "Anadolu'daki kardeşlerimizin zaferi kutlu olsun" sloganlarıyla bir hafta kutlama yaptıklarını ve aynı meydandaki Cuma Mescidi'nde şehitler için hatimler indirdiklerini anımsatarak, "Biz onları anmayacağız da kimleri anacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın yaşandığı dönemde Özbekistan'daki duyguları dile getiren Şair Abdülhamit Süleyman Çolpan'ın Anadolu'nun muzaffer ordularına ithaf ettiği "Tufan" şiirinden dizeler okudu.

"Ebedi kardeşliğimizin her daim kaim ve güçlü olmasını diliyorum." diyen Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirmekte olduğu ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni etti.