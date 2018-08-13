Erdoğan'dan dolar operasyonuyla ilgili flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10.Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına verilen öğle yemeğinde konuştu. Erdoğan'ın hedefinde Trump vardı. 'İstediğin kadar Başkan ol' diyen Erdoğan, ticari yaptırım kararıyla ilgili 'Ben yaptım oldu diyemezsin' sözleriyle Trump'ı sert eleştirdi. Türkiye'nin Gezi olaylarından bu yana ekonomik yönden kuşatma altına alınmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı'nın piyasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili de önemli bir uyarısı vardı. 'Bu atakların farklı versiyonlarına hazır olmalıyız' dedi. 'Çeşitli planlarımız var' diyen Erdoğan, 'Kalıpları aşmak, ezberleri bozmak zorundayız. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol bulacağız. Bunun başka çıkışı yok. Bu oyunu hep birlikte bozacağız.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: 

"KURULAN OYUNLARI DEŞİFRE ETTİK" Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatma ile karşı karşıya kalarak Gezi olayları ile başlayan 17-25 Aralık'la devam eden 15 Temmuz'la bir üst aşamaya taşınan saldırıların devam edeceği açıktır. Son yıllarda terörden ekonomik manipülasyonlara maruz kalmamızın sebebi milli menfaatler konusunda tavizsiz tutum takınmamızdır. Siyasetin yeniden vesayetin eline geçmesine izin vermedik. Terör örgütleri üzerinden kurulan oyunları deşifre edip önüne geçtik. Suriye'de etrafımızda oluşturulmaya çalışan terör koridoruna izin vermedik.

  • Siyaset 13 Ağustos 2018 14:48
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