Erdoğan'dan Doğu Akdeniz tepkisi! Bu haydutlara meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis’in İlk Kaynak Töreni'nde çok önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara yönelik girişimlere tepki gösteren Erdoğan “Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Biz Türkiye olarak denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız” diyerek Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya koydu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

DENİZDEKİ HAYDUTLARA MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ: Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır. Dünyanın en üst ligindeki ülkelerle rekabet edeceğimiz ürünler çıktı. Türkiye'yi adeta denize ayak basmayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Biz Türkiye olarak denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız.

KKTC DIŞLANIYOR: Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemize ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz.

2020 YILINDA KINALIADA'YI TESLİM EDECEĞİZ: Burgazada korvetimizin ülkemize milletimize Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. En geç 2020 yılında Kınalıadayı'yı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz.

  • Güncel 04 Kasım 2018 16:19
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