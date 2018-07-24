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Erdoğan'dan dikkat çeken F-35 açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durduran ABD'deki tasarı ile ilgili bir soruya "Biz, bu noktada herhangi bir olumsuz endişe taşımıyoruz" diye yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 13:38 - Güncelleme: 24-07-2018 13:38

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ABD Kongresinin üzerinde uzlaşmaya vardığı bir tasarı var. Tasarıda F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının durdurulması da yer alıyor. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

OLUMSUZ ENDİŞE TAŞIMIYORUZ: "Bu konu biliyorsunuz, tamamıyla ABD Başkanının, oradan geçtikten sonra tasarrufunda olan bir şeydir. Sayın Trump, Brüksel'deki görüşmemizde, yazılı olarak yaptığı açıklamasını da bize gösterdi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz şu ana kadar 900 milyon dolar ödeme yaptık. İki tanesinin teslimatı da orada bize yapıldı. Şimdi orada bizim pilotlarımız eğitim uçuşlarını da yapıyorlar. Biz, bu noktada herhangi bir olumsuz endişe taşımıyoruz."

KONGRE GEÇİCİ OLARAK DURDURMA KARARI ALMIŞTI
Bilindiği üzere ABD Kongresi, S-400 savunma sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili bir rapor sunulana kadar, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları dahil birçok savunma sanayi ürünlerinin sevkine ve bütün silah sistemlerinin satışına geçici olarak durdurulması kararı almıştı.

ABD’den kritik Türkiye kararı! Satışlar durduruldu

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  • Misafir 24 Temmuz 2018 13:57 Yeniden Yapılandırma gerekiyor!..... Banka Kredi Açığı ürkütücü boyutlara ulaştı.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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