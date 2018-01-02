Erdoğan'dan Deniz Baykal'a telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, Erdoğan Baykal'a "geçmiş olsun" dileklerini tekrar iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya'daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldı.
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