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Erdoğan'dan Deniz Baykal talimatı! Bugün geliyor

Erdoğan'dan Deniz Baykal talimatı! Bugün geliyor

Beynindeki damar tıkanıklığı nedeni ile 51 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavi için Almanya'ya giden Deniz Baykal, Erdoğan'ın talimatıyla Almanya'ya gönderilen ambulans uçakla ülkeye dönecek.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 13:06 - Güncelleme: 20-03-2018 13:06

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017'de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara'da özel bir hastaneye götürüldü.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Bu damar açılarak stent takıldı. Baykal'ın, yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürdü.

Bilinci açık olan Baykal, buradan, ailenin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Almanya'ya sevk edildi.

ERDOĞAN'IN TALİMATI ÜZERİNE UÇAK GÖNDERİLDİ

Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniği'nde (Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau) 17 Mart tarihi itibariyle 102 gündür tedavi gören Baykal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Almanya'ya gönderilen ambulans uçakla bugün Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • halis 20 Mart 2018 13:20 yazik bu ulkenin parasina ulkeye zarardan baska bir faliyeti olmayan insan icin ambulans ucak ben hakkimi helal etmiyorum acikcasi .

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