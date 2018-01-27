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Erdoğan'dan çok sert sözler: Bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız!

Erdoğan'dan çok sert sözler: Bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin'den Kilis'teki camiye saldıran terör örgütü PKK/PYD için çok sert konuştu. Erdoğan, 'Bunlar dinsiz, kitapsız, Alllahsız' dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 12:51 - Güncelleme: 27-01-2018 12:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa Tüneli açılışında konuşuyor. Erdoğan, "PKK/PYD, DEAŞ bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri... Almanya daha neyi bekliyor? Polislerinin güvencesi altında camilerimize ve vatandaşlarımıza saldırıyorlar" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'daki açılışa katıldı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

"3 BİN DEAŞ'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

-Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye silah yığmaya devam ediliyor.

"BUNLAR DİNDİZ, KİTAPSIZ, ALLAHSIZ"

- İşte görüyorsunuz bunlar Kilis'te camideki sivil vatandaşlarımıza saldırıyorlar. Yahu bunlar dinsiz, bunlar kitapsız, bunlar Allah'sız!

-Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister. Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acaba dünya buna ne der?

HEPSİNİN ÜZERİNDEN SİLİNDİR GİBİ GEÇERİZ

-Türk milleti tarihininin hiçbir döneminde böyle bir zillete teslim olmamıştır. Dostluk elini uzatana kapımızı açarız. Ama bize saldıran hiç kimsesinin gözünün yaşına bakmayız. Hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz.

-Kusura bakmasınlar. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok.

ORDUMUZ VE ÖSO'DAN 16 KAYBIMIZ VAR

-8 günde 394 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuz ve Özgür Suriye Ordusu'ndan 16 kaybı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • MİSAFİR 27 Ocak 2018 13:53 FIRAT KALANINDA 3 BİN DEAŞLI ETSİZ HALE GETİRİDNİZ HİÇ BİRİNİN LEŞİ GÖRMEDİK BU NASIL OLUYOR

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