Erdoğan'dan çok önemli 24 Haziran açıklaması

muhitn 29 Nisan 2018 13:06 Her seçimde hep ileri atılım diyorsunuz, ama her seçim sonrası bırakın yerinde saymayı devamlı kötüye gidiyoruz. ben kendi gelirim ile giderime bakıyorum tüm kısıtlamalarıma rağmen her ay borçlarım artıyor, artık bu işi bilenlerin ülkeyi yönetmesi lazım, akape kadrolarının 1-2 dönem dinlenmesi gerekiyor.