Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar... Süleyman Soylu istifa mı ediyor?..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrike gezisine çıkmadan önce Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin konularda çarpıcı açıklamalar yaptı... Suriye'deki ateşkes kararını değerlendiren Erdoğan, Salih Müslim'in iadesiyle igili "Gerekli görüşmeler yapılıyor" dedi...

Süleyman Soylu'nun istifa edeceği iddiası sorulan Erdoğan, "Bu söylenenler veya bu biraz belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile dün görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vs. bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil.. İstifası vs. asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek, Türkiye'yi biz idare ediyoruz, idare etmeye devam edeceğiz..."

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Cezayir'le ilişkilerimizi askeri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Cezayir'in ardından Moritanya'ya geçeceğim, uzun zamandır bu ziyareti yapmayı çok arzuladım ama şimdi gerçekleştiriyoruz. Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacaktır. Ardından ise Senegal'in başkenti Dakar'a bir ziyarette bulunacağım. 3. ziyaret Senegal ile mükemmel ilişkilerimizin nişanesi olacaktır.

CUMHURBAŞKANI SEVİYESİNDE İLK RESMİ ZİYARET

- Son ayağında ise Mali'ye geçeceğim. Bu da Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olacaktır. 14. yüzyıla dayanan tarihi bağları canlandıracağına inanıyorum.

-İç sorunlarımızla uğraşmaktan diğer kıtalara açılma fırsatı bulamadık. Son 15 yılda süreci hızlandırarak devam ettiriyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Bugün 5 bine yakın Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim öğretim görüyor.

- FETÖ terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika'da bulunduğunu görüyoruz. Örgütün tasfiyesine dair adım atan ilk ülkeler de Afrika kıtasındadır. Birçok ülke örgüt ile iltisaklı okulları kapattı Maarif Vakfımıza devretti. Ziyaret edeceğim ülkelerin hepsi de terörle mücadele etmiş veya terör tehdidi ile karşı karşıya bulunan ülkelerdir. Güvenlik alanında, işbirliğimiz gündemimizdeki diğer bir önemli konu olacaktır.

SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASI: Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri gerek Adalet Bakanımız yakın bir takipte. Konuyu bir defa adım adım izliyorlar ve malum konunun İnterpol ayağı var. Oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları Dışişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız takip ediyorlar. Orayla da görüşmeleri yapmak suretiyle yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.

SURİYE'DE ATEŞKES KARARI: BMGK'nın 2401 sayılı kararı, ki Suriye'deki Doğu Guta'yı kapsayan ateşkesle alakalı süreç, maalesef buradan karar çıktı, çıkmasına rağmen orada ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız bir şekilde devam ediyor. Biz aylar öncesinden başta sayın Putin olmak üzere sayın Ruhani'ye, çocuk yaşlı bize verin, tedavilerini yapalım dememize rağmen bunlar bize verilmedi. Rejime teslim edildiler. Bunların akıbeti meşhul. Macron ile yaptığım görüşmede etraflıca inceledik, hassasiyetini gördüm. Rahatsızlığını anlamış bulunuyorum.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFASI SÖZ KONUSU DEĞİL: Bu söylenenler veya bu biraz belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile dün görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vs. bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil.. İstifası vs. asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek, Türkiye'yi biz idare ediyoruz, idare etmeye devam edeceğiz.

DOĞUMGÜNÜ SÜRPRİZİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havaalanında gazeteciler doğum günü sürprizi yaptı. Erdoğan, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti ve muhabirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi...

Süleyman Soylu nereli kaç yaşında? Eşi Hamdiye Soylu kimdir?