Erdoğan'dan Çad Cumhurbaşkanı'na FETÖ teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile düzenlediği basın toplantısında FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan ayrıca Kudüs konusunda da 1967 sınırları dahilinde bir çözümün bulunması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce söz alan Çad Cumhurbaşkanı Debi, Maarif Okullarının FETÖ'nün okullarını almasına ilişkin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım dönemimde 24 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Biz kendimizi Afrika'nın olduğu kadar Çad'ın da bir kaderdaşı olarak görüyoruz. Karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı, kazan kazan eşitliğine dayalı uzun vadeli iş birliği geliştirmek istiyoruz.

Bizim Çad ile olan ilişkilerimiz 16. yüzyıla dayanmaktadır. Çad ile unuttturulan bağlarımızı yeniden güçlendirmeye geldik. Bu ziyaretimiz Çadlı kardeşlerimizle yüzyıllar öncesine giden bağımızı güçlendirecektir.

FETÖ'NÜN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMESİ

TİKA'mızın burada 2015 yılından beri ofisi var. 50 kadar projeyi burada hayata geçirdi. Yüzlerce Çadlı öğrenciye burs veriyoruz. Bugün attığımız imzalarla birlikte TİKA önümüzdeki dönemde Türk kültür kompleksi inşaasına başlayacaktır. Bu vesile ile kardeşim cumhurbaşkanına FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmesinden dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ülkem hain bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldı. Çad Hükümeti her zaman yanımızda yer aldı. Darbe teşebbüsüne destek veren ve içinde olan örgütün uzantılarıyla mücadelemize de destek verdi. FETÖ okullarının tamamı maarif Vakfımıza devredildi. Maarif Vakfımız burada hizmetlerin en güzelini eğitim alanında verecektir.

Bizler de Çad'ın terör ile mücadelesinde her zaman yanında olacağız. Ortak bir terörle mücadele kuvveti oluşturmak için G5 girişimini destekliyoruz. G5 ortak gücünün terörizim ve organize suçlarla mücadeleye fayda sağlayacağına inanıyoruz. Teröre karşı mücadelede, yanınızda durmaya devam edeceğiz. Sayın cumhurbaşkanıyla geleceğe yönelik proje ve hedeflerimizi de ele aldık. Heyetler arasında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Çad ile iş birliğini geliştirme imkanlarını ele aldık. Zatı devletleriyle bu konuda mutabık kaldığımızı düşünüyorum. Çad ile ilişkimiz uluslararası platformda da devam ediyor. İİT Çad'ın katılması bizi onurlandırdı.

1967 SINIRLARI DAHİLİNDE...

BM Genekl Kurulu, aldığı karar ile Amerika'nın Kudüs açıklamasının ne kadar illegal olduğunu ortaya koymuştur. Bölgemizde barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin'in vücut bulması gerek. Bunun için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Çad'ın bulunduğu bölgede bir çok sorun var. Bir taraftan kalkınma mücadelesi verirken bir taraftan da terör, göç gibi sorunlar ile mücadele ediyor. Bu sorunlar ile karşı karşıya kalan hiç bir ülke tek başına çözüm bulamaz. İş adamlarımız ile yaptığımız Çad ziyaretini çok önemsiyorum. Sayın cumhurbaşkanının ifade ettiği hava alanları, köprüler ve otoyollar noktasında atılacak adımlar, özellikle Çad'ın işini çok kolaylaştıracaktır.