Erdoğan'dan bomba ÖSO çıkışı! Kılıçdaroğlu'na ağır konuştu...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grubu'nda konuşuyor... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için bugüne kadar ki en ağır sözleri sarfeden Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu'na yönelik eleştirilere de "Özgür Suriye Ordusu, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil oluşumdur" diye cevap verdi.

SURİYELİLERİN ASKERLİK BAŞVURULARI

- Tabi çatışma bölgelerinde görev yapmaya öyle elini kolunu sallayarak gitmek mümkün değil. Eğitim lazım, teçhizat lazım, planlama lazım. Tıpkı kendi vatandaşlarımız gibi Suriyeli kardeşlerimizin de askerlik şubelerine yaptığı başvuruları kararlılık olarak görüyor hepsine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

ÖSO KUVAYI MİLLİYE GİBİ BİR SİVİL OLUŞUM

- Şu an itibariyle biliyorsunuz bizim de Mehmetçiğimiz olarak şehitlerimiz var. Ve Zeytin Dalı operasyonunda şu ana kadar bizler de şehitler verdik. Ama kahir ekseriyetiyle burada ÖSO’nun şehitleri var. Ve toplamda şu anda 646 teröristi etkisiz hale getirdik. Şu anda Buseyra tepesi dağı biliyorsunuz düştü. Oradaki yakın tepeleri dağları da inşallah Mehmetçiğimiz ÖSO ile beraber düşürmenin adımlarını atıyorlar. Velhasıl ÖSO kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş bizim de desteklediğimiz tıpkı Kurtuluş savaşımızdaki Kuvayi Milliye gibi bir sivil oluşumdur, bu böyle bilinmeli.