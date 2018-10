Erdoğan'dan bomba Cemal Kaşıkçı teklifi

Emre 23 Ekim 2018 13:53 Koltuk sevdasından başka hiçbir dertleri olmayan muhalefetin bu ülkeye ne katkısı oldu Allah aşkına? Memlekette çivi dahi çakmadılar. Ne yapıldıysa son 16 senede yapıldı. Sayısız üniversite, havalimanı, köprü, yol, marmaray, 3.havalimanı, hızlı tren, yerli tank, helikopter, yerli otomobil vs. Şu muhalefete verilen oylara yazık. Ben Türküm. 1933'ten beri her sabah Andımızı okuduk, peki sonuç? Pkk, Dhkpc, Fetö, Deaş vs terör örgütlerini engelleyebildik mi? Hayır.