  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan'dan bomba Abdullah Gül yorumu!

Erdoğan'dan bomba Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin seçim ittifakı ve Abdullah Gül'ün adaylık iddialarıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-04-2018 13:33 - Güncelleme: 24-04-2018 13:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarıyle ilgili konuştu. Erdoğan bizim öyle bir derdimiz yok dedi.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının hatırlatılması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz. Bizim, Abdullah Gül diye bir derdimiz yok" ifadelelerini kullandı.

15 VEKİL TEPKİSİ

Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili, "Garip bir senaryoyla da karşılaştık. Ana muhalefet partisinden 15 vekili bir başka partiye geçti. Bunun bir parti talimatı ile yaptıkları ortada. Buradaki amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil" dedi. Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı olması çağrısında bulunan Erdoğan, "Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak ya" ifadelerini kullandı.

Bugün seçim olsa AK Parti'nin oy oranını ünlü anketçi açıkladı

Abdullah Gül'e gece yarısı sürpriz ziyaret! Bakın görüşmede kimler vardı

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan'dan bomba Abdullah Gül yorumu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 14:49 Çok yazık! İSİMLİ YORUMCU TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLAN VE CUMHURBAŞKANI OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN HERKES ADAY OLABİLİR.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI » Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro