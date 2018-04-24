Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarıyle ilgili konuştu. Erdoğan bizim öyle bir derdimiz yok dedi.
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının hatırlatılması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz. Bizim, Abdullah Gül diye bir derdimiz yok" ifadelelerini kullandı.
15 VEKİL TEPKİSİ
Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili, "Garip bir senaryoyla da karşılaştık. Ana muhalefet partisinden 15 vekili bir başka partiye geçti. Bunun bir parti talimatı ile yaptıkları ortada. Buradaki amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil" dedi. Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı olması çağrısında bulunan Erdoğan, "Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak ya" ifadelerini kullandı.
Bugün seçim olsa AK Parti'nin oy oranını ünlü anketçi açıkladı
Abdullah Gül'e gece yarısı sürpriz ziyaret! Bakın görüşmede kimler vardı
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan'dan bomba Abdullah Gül yorumu! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &OuDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER