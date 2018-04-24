Erdoğan'dan bomba Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarıyle ilgili konuştu. Erdoğan bizim öyle bir derdimiz yok dedi.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının hatırlatılması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz. Bizim, Abdullah Gül diye bir derdimiz yok" ifadelelerini kullandı.

15 VEKİL TEPKİSİ

Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili, "Garip bir senaryoyla da karşılaştık. Ana muhalefet partisinden 15 vekili bir başka partiye geçti. Bunun bir parti talimatı ile yaptıkları ortada. Buradaki amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil" dedi. Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı olması çağrısında bulunan Erdoğan, "Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak ya" ifadelerini kullandı.

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