Erdoğan'dan belediyelere talimat! Onları hesaba çekin

Piyasaları manipüle eden marketlere uyarılarda bulunan Erdoğan, belediyelere talimat verdi.

Türkiye'de pazardaki ürünlerin fiyatlarıyla marketlerdekilerin farklı olması vatandaşlarda rahatsızlık yaratıyor.

Bu konuya ilk kez 2 hafta önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak değinmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konudaki görüşlerini dile getirdi.

SERBEST PİYASADA YERİ YOK: Ancak birçok marketin aynı tavrı sürdürmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Belediyelerin bu işi takip etmesini istediklerini söyleyen Erdoğan, "Piyasayı manipüle etmenin serbest piyasada yeri yok" dedi.

HAZIRLIKLARIMIZ VAR: Marketlerdeki fiyat artışlarına değinen Erdoğan, "Belediyeler fiyatları artıranları silkelemeli. Benim vatandaşıma yüksek fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunu yapacağız. Bunun adı ticaret değildir. Bunun adı fırsatçılıktır. Tefeciliktir. Hatta ve hatta ülkeye ihanettir. Bazıları serbest piyasa diyor. Geç bu işi… Pazara bakıyoruz ne alemde, markete bakıyoruz ne halde. Piyasayı manipüle etmenin serbest piyasada yeri yok" diye konuştu.