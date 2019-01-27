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Erdoğan'dan belediyelere talimat! Onları hesaba çekin

Erdoğan'dan belediyelere talimat! Onları hesaba çekin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan marketleri bir kez daha uyardı ve belediyelere talimat verdi. Erdoğan "Belediyeler fiyatları artıranları silkelemeli. Benim vatandaşıma yüksek fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 09:21 - Güncelleme: 27-01-2019 09:21

Piyasaları manipüle eden marketlere uyarılarda bulunan Erdoğan, belediyelere talimat verdi.

Türkiye'de pazardaki ürünlerin fiyatlarıyla marketlerdekilerin farklı olması vatandaşlarda rahatsızlık yaratıyor.

Bu konuya ilk kez 2 hafta önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak değinmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konudaki görüşlerini dile getirdi.

SERBEST PİYASADA YERİ YOK: Ancak birçok marketin aynı tavrı sürdürmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Belediyelerin bu işi takip etmesini istediklerini söyleyen Erdoğan, "Piyasayı manipüle etmenin serbest piyasada yeri yok" dedi.

HAZIRLIKLARIMIZ VAR: Marketlerdeki fiyat artışlarına değinen Erdoğan, "Belediyeler fiyatları artıranları silkelemeli. Benim vatandaşıma yüksek fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunu yapacağız. Bunun adı ticaret değildir. Bunun adı fırsatçılıktır. Tefeciliktir. Hatta ve hatta ülkeye ihanettir. Bazıları serbest piyasa diyor. Geç bu işi… Pazara bakıyoruz ne alemde, markete bakıyoruz ne halde. Piyasayı manipüle etmenin serbest piyasada yeri yok" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 27 Ocak 2019 10:18 Sen har vurup harman savur lükse şatafata para dök, lüks araçlar, on iki özel uçak al ekonomik kriz çıkar.Sonra belediyeye emir ver, pahalılığı ortadan kaldırın marketleri kontrol edin de. Ekonomik kurallarda böyle şey yok. Pahalı satanın mal elinde kalır, kural budur.Çok kötü durumda ekonomi çok siz getirdiniz bu hale...

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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