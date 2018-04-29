Erdoğan'dan bedelli askerlikle ilgili bomba açıklama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik bekleyenlere kapıyı açık bıraktı. Hükümet olarak şu anda gündemlerinde böyle birşey olmadığını belirten Erdoğan, "Seçimden sonra cumhurbaşkanlığı sistemine geçince bu konuşu değerlendiririz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GÜL'ÜN ADAYLIKTAN VAZGEÇMESİ... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylıktan vazgeçmesi ile değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler ve ona göre de biz de kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE"... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran erken seçimi için anket yaptırıp yaptırmadıkları ve anket sonuçlarıyla ilgili soru üzerine "Şu anda anketlere dayalı olarak, neyi paylaşırız dersek, şu var, anketler Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğunu gösteriyor, ama bizden rakamsal bir şey beklerseniz, onu söyleyeceğim, ama açık ara Cumhur İttifakı gayet güzel olumlu yerde" dedi.

SEÇİMLERDEN SONRA BAKARIZ... "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir dönemde Afrin şehitleri varken seçim gündeminde bedelli askerlik konusunun tartışılmasını doğru bulmadığını söyledi. Erdoğan, bedelli askerliğin, seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte gündeme alınabileceğini söyledi.

İŞTE O SÖZLER... Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, hele hele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı bunların olduğu dönemde şehitlerimize, gazilerimize onlara karşı bir haksızlık olur, önümüzdeki seçim bitsin Başkanlık sistemine geçiş hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, o zaman bu adımlar atılır."