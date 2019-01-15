Erdoğan'dan başkan adayına: Yasin niye senin bıyık yok?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli adaylarını tanıttığı toplantıda Başiskele Belediyesi Başkan adayı Mehmet Yasin Özlü'ye "Senin niye bıyık yok?" şeklinde bir soru yöneltti. Özlü, Erdoğan'a "Bırakacağım efendim" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı.

Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında güldüren bir diyalog geçti.

YASİN SENİN BIYIK NİYE YOK: Erdoğan, sahneye çağırdığı Özlü'ye "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca "Bırakacağım efendim" cevabını aldı.