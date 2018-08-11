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Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı! 'Biz hazırız'

Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı! 'Biz hazırız'

Doların yükselişi ve ABD Başkanı Trump'ın tehditkar tavırları tüm dünyada büyük tepkilere neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu duruma sessiz kalmayarak Avrupalı ülkelere çağrıda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 19:49 - Güncelleme: 11-08-2018 19:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada Avrupa'ya seslenerek ''Avrupalı ülkeler de bu dolar tehdidinden çıkmak istiyorsa onlarla da bunu yapmaya hazırız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

''Devlet olarak alacağımız tedbirler üzerinde bakanlarımız çalışıyor. Ticaretimizi yerli para üzerinden yapmaya hazırlanıyoruz. Avrupalı ülkeler de bu dolar tehdidinden çıkmak istiyorsa onlarla da bunu yapmaya hazırız. Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden, yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni asla kabul etmiyoruz. Cezaymıs, kurmuş, dövizmiş, yaptırımmış hiçbiri umrumuzda değil. Biz bugünlere milletimizle geldik. Bizim krizden çıkış formülümüz budur. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Savunma sanayisinde bunu yaptık. Şimdi de bunu yapacağız. İhracatta bunu yaptık. Turizmde 40 milyona gidiyoruz. Haberler güzel. Diğer alanlarda da bunu yapacağız. Bize parmak sallayanları pişman edeceğiz.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • misafir 11 Ağustos 2018 20:20 avrupanın kendi parası var haberin yokmu euro duymadın kim sana bu aklı veriyor

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