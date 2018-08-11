Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı! 'Biz hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada Avrupa'ya seslenerek ''Avrupalı ülkeler de bu dolar tehdidinden çıkmak istiyorsa onlarla da bunu yapmaya hazırız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

''Devlet olarak alacağımız tedbirler üzerinde bakanlarımız çalışıyor. Ticaretimizi yerli para üzerinden yapmaya hazırlanıyoruz. Avrupalı ülkeler de bu dolar tehdidinden çıkmak istiyorsa onlarla da bunu yapmaya hazırız. Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden, yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni asla kabul etmiyoruz. Cezaymıs, kurmuş, dövizmiş, yaptırımmış hiçbiri umrumuzda değil. Biz bugünlere milletimizle geldik. Bizim krizden çıkış formülümüz budur. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Savunma sanayisinde bunu yaptık. Şimdi de bunu yapacağız. İhracatta bunu yaptık. Turizmde 40 milyona gidiyoruz. Haberler güzel. Diğer alanlarda da bunu yapacağız. Bize parmak sallayanları pişman edeceğiz.''