Erdoğan'dan AP'ye tepki: O aklı kendinize saklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yaptığı konuşmada, AP'nin "Türkiye Afrin'den askerini çeksin" kararına sert tepki gösterdi. Erdoğan "Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın" dedi.

Erdoğan'dan AP'ye tepki: O aklı kendinize saklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlementosu'nda dün kabul edilen "Türkiye Afrin'den askerini çeksin" tasarısına çok sert tepki gösterdi. AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde salonun önünde toplanan partililere seslenen Erdoğan, "Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın" dedi. AB ile yapılan mülteci anlaşmasını hatırlatan Erdoğan, "Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız, 'Aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki" dedi.

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Erdoğan'dan AP'ye tepki: O aklı kendinize saklayın

BİZE YALVARDINIZ: "Afrin'de de sona doğru geliyoruz. AP meydan okuyor. Askerlerinizi çekin oradan diyorlar, bu doğru değil diyorlar" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Ey Avrupa Parlamentosu siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız, 'Aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki..?"

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Erdoğan'dan AP'ye tepki: O aklı kendinize saklayın

KIYMETİ HARBİYESİ YOK: AP'e resti çeken Erdoğan, "Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer öbür kulaktan çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar" ifadelerini kullandı...

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Erdoğan'dan AP'ye tepki: O aklı kendinize saklayın

Erzurum'un yöresel kıyafeti 'ehram' giyen 4 çocuk annesi Kadriye Dal (60) Osmanlı- Rus Savaşı kahramanlarından Nene Hatun karakteri ile Erdoğan'ı karşılarken, Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Hasibe Karadeniz (19) ise yüzüne yaptığı makyajla dayak yiyen kadın rolünü canlandırdı.

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