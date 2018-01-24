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Erdoğan'dan Almanya'ya tepki: Sen nasıl devletsin?..

Erdoğan'dan Almanya'ya tepki: Sen nasıl devletsin?..

PKK'lıların Afrin operasyonu sonrası Hannover Havalimanı'nda Türkler'e saldırmasını izleyip, Türkler'in karşılık vermesine müdahale eden polisler nedeniyle Almanya'ya sert sözlerle yüklendi...

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 12:53 - Güncelleme: 24-01-2018 12:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı’nda Almanya'ya sert tepki gösterdi. TSK'nın başlattığı Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bir grup PKK'lı Hannover Havalimanı'nda Türk vatandaşlarına saldırmış ve Alman polisi onlara müdahale etmezken, Türkler karşılık verince Türkler'e müdahale etmişti.

İşte bu olayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya sert sözlerle yüklendi. "Sen nasıl devletsin?" diye soran Erdoğan şöyle devam etti: "Dost Almanya... Bakınız yolcularımız dönüş yapıyor, orada PKK terör örgütü oradaki kardeşlerimizi alıyorlar, tekme tokat ellerinde sopalarla dövmeye çalışıyorlar. Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Bu senin en güvenli olduğun yer. Bu yapılıyor, müdahale yok. Söylediğimiz zaman 'olmuyor' diyorlar. Yargı var, hukuk var. Bu nasıl yargı, bu nasıl hukuk? Sen nasıl devletsin? Biz bu gerçekleri söyleyeceğiz."

İşte Erdoğan'ın tepki gösterdiği o görüntüler...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ibrahim eryılmaz 24 Ocak 2018 13:00 almanyadaki türklerde suç öle 3-5 çapulcuyu boğamıorlar yazıklar olsun onlara..hannoverde en az 300 bin türk var 500 pkklıyı boğamadılar.tayyip kalksın burdan onlarıdamı savunsun savuncak o ayrıda böle de tclili olunmaz.

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