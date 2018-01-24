Erdoğan'dan Almanya'ya tepki: Sen nasıl devletsin?..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı’nda Almanya'ya sert tepki gösterdi. TSK'nın başlattığı Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bir grup PKK'lı Hannover Havalimanı'nda Türk vatandaşlarına saldırmış ve Alman polisi onlara müdahale etmezken, Türkler karşılık verince Türkler'e müdahale etmişti.
İşte bu olayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya sert sözlerle yüklendi. "Sen nasıl devletsin?" diye soran Erdoğan şöyle devam etti: "Dost Almanya... Bakınız yolcularımız dönüş yapıyor, orada PKK terör örgütü oradaki kardeşlerimizi alıyorlar, tekme tokat ellerinde sopalarla dövmeye çalışıyorlar. Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Bu senin en güvenli olduğun yer. Bu yapılıyor, müdahale yok. Söylediğimiz zaman 'olmuyor' diyorlar. Yargı var, hukuk var. Bu nasıl yargı, bu nasıl hukuk? Sen nasıl devletsin? Biz bu gerçekleri söyleyeceğiz."
İşte Erdoğan'ın tepki gösterdiği o görüntüler...
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