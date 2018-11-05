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Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı! Dikkatli olun

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı! Dikkatli olun

Erdoğan, Cumhur İttifakına yönelik parti teşkilatına net bir uyarıda bulundu. Erdoğan'ın ''Türkiye'nin beka mücadelesinde 'Yenikapı ruhu' devam ediyor. MHP ile ilgili olarak konuşurken herkes dikkatli olsun. Cumhur ittifakının ruhuna zarar verecek şeylerden kaçının'' dediği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 12:50 - Güncelleme: 05-11-2018 12:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm parti teşkilatlarına uyarıda bulunarak, Cumhur ittifakı hakkında yapılan açıklamalarda herkesin dikkatli olması gerektiğini iletti.

24 Hazirna seçimlerinde Cumhur İttifak'ı yapan AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak konusunu düşünmediklerini bildirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den sonra Erdoğan'dan da parti teşkilatına uyarı geldi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin konuyla ilgili köşesinde yazdığı bölüm şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylıkları konusunda MKYK üyelerine iki uyarıda bulunuyor:

1- Diğer illerle ilgili önerilerinizi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’na iletin.

2- MHP ile 'cumhur ittifakı' ve 'Yenikapı ruhu' devam ediyor. Türkiye'nin bazı meselelerinde, Meclis'te bazı yasa tekliflerinde MHP ile anlayış farkımız olabilir. Bazı konularda anlaşamayabiliriz. Ama Türkiye'nin beka mücadelesinde 'Yenikapı ruhu' devam ediyor. MHP ile ilgili olarak konuşurken herkes dikkatli olsun. Cumhur ittifakının ruhuna zarar verecek şeylerden kaçının.

BAHÇELİ DE BENZER UYARIDA BULUNDU: Bahçeli de partiye gönderdiği genelgede benzer bir uyarıda bulunmuştu. Bu arada Bahçeli yerel seçim ittifakı olmayacağını açıklayınca MHP grubunda alkış patlaması yaşanmıştı. İlk günlerdeki coşku yerini arayışa bıraktı. MHP'den ''Arka kapı diplomasisini işletelim'' sinyalleri gelmeye başladı. Ama cumhur ittifakının ruhu korunurken yerel seçimlerde bir ittifak mümkün görünmüyor..."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hasan 05 Kasım 2018 12:58 Ak Parti MHP ittifakına oy vereceğim bir Alevi olarak.

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