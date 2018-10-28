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Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhur İttifakı’nın devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı’nın, ulusal meselelerde millî birliğin varlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 10:55 - Güncelleme: 28-10-2018 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda teşkilata MHP ile ilgili söylemler konusunda dikkatli olmaları ve sert söylemler kullanmamaları uyarısında bulundu.

Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı alınmasına rağmen MHP ile milli meselelerde Cumhur İttifakının devam ettiğinin altını çizerek; ayrı fikir ve düşünceler olsa da ulusal meselelerde devletin bekası adına milli birliğin varlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

GARİP DAVRANIŞLARDAN KAÇININ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, toplantıya katılan il başkanlarından, kadın adaylara karşı tavırlarına son derece dikkat etmelerini istedi. Erdoğan’ın “Kadın adaylara karşı teşkilat garip davranışlar içine girmesin. Seçimlere kadın adaylara ehemmiyet verilecek. Kadın adaylara daha çok yer verin. Onlara öncelik tanıyın” dediği belirtildi. Ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasalarda yaşanan bazı sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, “Ekonomik mücadelemiz devam ediyor ve devam edecek. Az sabır” dediği öğrenildi.

ÜYELERİ TOPLAYACAK: Öte yandan, aralıklarla il ve ilçe başkanlarıyla Genel Merkezde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasım ayının ilk haftası bu defa belediye meclis üyelerini toplayarak seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • büyük iş mi 28 Ekim 2018 11:42 Seçim kazanmak için önlem değil, olaylar için önlem nasıl? ''İstanbul'dan gelip 10 günde 12 ev soydular İstanbul'dan Kayseri'ye gelip, 10 günde 12 evden hırsızlık yaptığı belirlenen5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.''

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