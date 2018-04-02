Erdoğan'dan Afrin'den sonrası için mesaj! Her an...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuştu.

Erdoğan dün sanatçılarla birlikte Afrin harekatında görev yapan askerlerimize moral verdi. Erdoğan Afrin devam eden Afrin operasyonu için krtik mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

AFRİN'DE 3 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dünü Türkiye'si için sorun sınırları için fink atan terör örgütlerinin eylemleriydi. Buraya girerken son rakamı aldım. Afrin'de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Dün akşam Afrin'deydik. Orada askerimizle buluştuk. Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok. Yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz. Irak yönetimine söyledik; Halledecekseniz halledin yoksa biz Sincar'daki PKK'yı hallederiz.