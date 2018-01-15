Erdoğan'dan Afrin açıklaması: 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı öncesi söylediği sözleri hatırlattı Afrin için de "Bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuştu. Bahçeli'nin 2019 seçimleri için açıkladığı desteğin kendilerini memnun ettiğini söyleyen Erdoğan, CHP liderinin birilerinin kayığına bindiğini bu nedenle de sesinin yüksek çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yozgat'ta Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

"KİT’ler ve BİT’ler. Bakın bu konuda yanlış bilgilendirme var. Çalışanların durumu neyse taşeronda çalışanların durumu da aynen buna dönecektir. Buradaki operasyonumuz aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır. Nasıl ki KİT’ler, BİT’ler mevcut elemanlarını değerlendiriyorsa şimdi bu taşeronda olanlar da bu şekilde yapılacak imanlarla birlikte oranın elemanı olacaktır.

Bahçeli: '2019'da Türkiye'de üçüncü bir dönem başlayacak'

"BAHÇELİ'NİN DESTEĞİNDEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK"

2019 yılı hem partimiz hem de ülkemiz için önemli bir kavşaktır. Yeni sistemde yürütme ile yasama tamamen ayrıldığı için ittifaklara uygun bir sistem ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin destek kararından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice tezgahları bozan dirayetli bir karardır. Tabi gönül isterdi ki bu yerli ve milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak ana muhalefet partisi yerli ve milli duruştan pek anlamadığı için böyle bir şeyin içinde yer alması pek mümkün değil.

AYM'YE ELEŞTİRİ

AYM işine gelmeyen bir karar verdiğinde hep ona saldırır. Bu zatın derdi ağa babalarının döneminde olduğu gibi devletin tüm imkanlarının kendi partisinin emrine verilmemiş olmasıdır. Geçen gün baktım. Nazi dönemine atıfta bulunuyor. Bu zat aynı dönemde tek parti CHP’sinin Nazilerden aşağı kalmayacak icraatlar yaptığını bilmiyor mu?

KILIÇDAROĞLU'NA: "SESİ BU ARALAR BİRAZ DAHA GÜR ÇIKIYOR"

Şimdi Atatürkçü geçindikleri halde o dönemde paraların üzerinden cumhuriyetimizin kurucusunun fotoğrafını çıkartıp milli şeflerinin fotoğrafını koyduğunu bilmiyor mu? Onunu tek derdi buralardan bir yol bulup ülkede yeni bir gerginlik alanı oluşturmaktır. Kendi kayığına binen birilerini de yanına aldığı için sesi bu aralar biraz daha gür çıkıyor.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Fırat Kalkanı harekatında ne dedik? 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Şimdi Afrin’de de aynı şeyi söylüyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz."

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