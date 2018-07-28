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Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' değerlendirmesi

Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' değerlendirmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ni ve Güney Afrika ziyaretini değerlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 20:06 - Güncelleme: 28-07-2018 20:06

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan, BRICS Zirvesi ve Güney Afrika ziyaretine ilişkin  açıklamalarda bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı olarak BRICS Zirvesi'ne  davet edildiğini belirten Başkan Erdoğan, Güney Afrika'da verimli bir ziyaret  gerçekleştirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ekonomiye yeni bir boyut katacağını  düşündüğüm 10. BRICS Liderler Zirvesi'nin, tüm dünya için hayırlı olmasını  diliyorum." ifadesini kullandı.

Zirve kapsamında BRICS üyesi ve davetli ülkelerin liderleriyle  görüştüğünü hatırlatan Recep Tayyip Erdoğan, bu görüşmelerde gerek küresel,  gerekse bölgesel siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alınması fırsatı  bulduklarını aktardı.

Paylaşımında, gerçekleştirdiği görüşmelerden, temaslardan ve  ziyaretlerden fotoğraflara da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomik durumdan Suriyemeselesine, Afrika'nın  kalkınmasından Asya ile geliştirmekte olduğumuz ekonomik ve siyasi ilişkilere  kadar birçok konuyu görüştüğümüz tüm liderlere teşekkür ediyorum. Güney Afrika  ziyaretimiz kapsamında bölgede yaşayan Müslüman ve Türk vatandaşı kardeşlerimizle  de bir araya geldik. Başta FETÖ olmak üzere, Müslümanların bölgedeki sorunlarını  ve çözüm önerilerini kendileriyle istişare ettik. Ziyaretimizin son gününde de  Güney Afrika'da faaliyet gösteren önemli yatırımcılar ve iş insanları ile  buluşarak, ilişkilerimizin her alanda, kazan-kazan anlayışı ve eşit ortaklık  temelinde gelişmesi için fikir alışverişinde bulunduk."

"Ubuntu ülkesi, farklılıkların güzel bir birliktelik oluşturduğu  gökkuşağı milleti Güney Afrika'ya sıcak misafirperverlikleri için teşekkür  ediyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımını Türkçe anlamı  "Allah Afrika'yı korusun" olan "Nkosi Sikelel' iAfrika" mesajıyla tamamladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 28 Temmuz 2018 20:17 Eeee yanibasimizdakiler hep bizim ekonomiyi dolayisiyla piskolojimizi bozuyor, Afrika sart oldu.

    CEVAP YAZ 19 0
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