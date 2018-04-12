Erdoğan'dan ABD ve Rusya arasındaki krizle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkentray Projesi açılışında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Doğu Guta'da Esad'ın sivillere yönelik katliamı sonrası ABD ve Rusya arasında başlayan ve iki ülkeyi büyük bir savaşın eğişine getiren karşılıklı restleşmeler vardı. Erdoğan ''Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

ABD VE RUSYA ARASINDAKİ KRİZDEN RAHATSIZIZ :Tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım. Suriye'deki operasyonlarımızda rejimin baskısındaki milyonlşarca insana güvenlik sağlamaktır. Suriye'deki herkes için güvenlik sağlanana kadar orada olacağız. DEAŞ ile samimi tek mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Herkes farklı emellerini geliştirmek için DEAŞ'ı kullanmıştır. PYD gibi eli kanlı bir örgüt DEAŞ ile mücadele bahenesiyle bölgeye gönderilmiştir.

  • Siyaset 12 Nisan 2018 13:17
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