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Erdoğan'dan ABD ve Rusya arasındaki krizle ilgili açıklama

Erdoğan'dan ABD ve Rusya arasındaki krizle ilgili açıklama

ABD ve Rusya Suriye'de büyük bir savaşın eşiğine geldi. İki ülkenin karşılıklı tehdit ve restleşmeleri devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Erdoğan ''Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 12:07 - Güncelleme: 12-04-2018 12:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkentray Projesi açılışında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Doğu Guta'da Esad'ın sivillere yönelik katliamı sonrası ABD ve Rusya arasında başlayan ve iki ülkeyi büyük bir savaşın eğişine getiren karşılıklı restleşmeler vardı. Erdoğan ''Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

ABD VE RUSYA ARASINDAKİ KRİZDEN RAHATSIZIZ

Tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım. Suriye'deki operasyonlarımızda rejimin baskısındaki milyonlşarca insana güvenlik sağlamaktır. Suriye'deki herkes için güvenlik sağlanana kadar orada olacağız. DEAŞ ile samimi tek mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Herkes farklı emellerini geliştirmek için DEAŞ'ı kullanmıştır. PYD gibi eli kanlı bir örgüt DEAŞ ile mücadele bahenesiyle bölgeye gönderilmiştir.

ÖYLE YADA BÖYLE İMHA EDECEĞİZ!

Birçok batılı dostların bayrakları bunların tanklarının yanında görülüyor. Kurtarabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Öyle ya da böyle imha edeceğiz. Müttefik ülkelerin askerlerine silah doğrultacak değiliz. Ancak müttefik ülkelerin askerlerinin bunların yanında yine de çok durmamalarını tavsiye ediyoruz.

SURİYE'DE HERKES MASKESİNİ DÜŞÜRMELİ

Suriye'de herkesin maskelerinin indirmesini ve olduğu gibi görünmesini istiyoruz. Kimsenin Suriye topraklarını askeri mücadeleleri için yakmaya hakkı yoktur. Kimyasal silah kullanan rejimi korumak ne kadar yanlışsa, teröristleri korumak da o kadar yanlıştır.

KATİL ESED'İ DESTEKLEYENLER YANLIŞ YAPIYOR

Ne ABD ile olan müttefiklikten, ne de Rusya ile enerjiden güvenliğe kurduğumuz ilişkilerden, ne İran ile ilişkilerimizden vazgeçmeye niyetimiz yoktur. Katil Esed'i destekleyenler yanlış yapıyorlar, PYD'yi destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Bulunduğu ortama refah getiren tek ülke Türkiye'dir. Bizim dışındaki güçlerin bulunduğu yerlerde zulüm vardı, huzursuzluk vardır.

YEPYENİ BİR ULAŞIM AĞI KURDUK

Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk. Ankara'ya iftiharla anılacak bir banliyo hat kazandırdık. Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilmesini sağlayacak, Eryaman, Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk başta 15 dakikada bir olacak trenin süresi, zamanla 5 dakikaya kadar indirilebilecek. Bu muhteşem katılım bu projenin önemini ortaya koyuyor.

HER YER PIRIL PIRIL OLACAK

Ankara'ya şehircilik bakımından çağ atlattık. Biliyorsunuz Kentsel Dönüşüm diyoruz. Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehirdir. Buna rağmen şu şehrin tepesindeki derme çatma gecekonduların dili olsa da geçmişi anlatsa. 1970'lerde yoksulluğun ve terörün sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. Bu görülen bütün yerlerde dönüşümü gerçekleştireceğiz ve her taraf pırıl pırıl olacak. Benim kardeşim de modern yaşamı hayatı yaşayacak.Şimdiki gençlere eski Ankara'yı anlatmak çok zor. 

AFRİN'DE KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ?

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ömisafir 12 Nisan 2018 12:58 hepsi hikaye koyun çok nedense

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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