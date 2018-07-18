Erdoğan'dan 72 CHP'li vekile suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li vekil için suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan ODTÜ'de açılan pankarta konu olan karikatürü paylaşması sonrası Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'da "Tayyipler Alemi" karikatürü paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı. Kılıçdaroğlu, dün Meclis'teki grup toplantısında, ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasını eleştirerek, öğrencilerin taşıdıkları pankartta yer alan karikatürü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
ERDOĞAN DUÇ DUYUSUNDA BULUNDU: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisDEVAMI »
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