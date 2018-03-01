Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin yıl sürecek denilen 28 Şubat'ın kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gittiğini söyledi. Erdoğan, "28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından 28 Şubat'ın yıl dönümünde o süreci anlatan paylaşımlarda bulundu. İşte Erdoğan'ın o paylaşımları;

"Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat, Allah'ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardı.

28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var.

Bir daha böyle meş’um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz."