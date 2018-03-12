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Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup

Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektup, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 23 milyon haneye yollanacak.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 15:34 - Güncelleme: 12-03-2018 15:34

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaçlandırmaya çok önem verdiğini söyledi. Bakan olduğu ilk gün Erdoğan'ın kendisine dünya çapında ağaçlandırma seferberliği başlatması için talimat verdiğini belirten Eroğlu, 2007'de başlattıkları ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını, 2011'de dikilen fidan sayısının toplam 4 milyara ulaştığını ifade etti. 

TÜRKİYE'DE ORMAN VARLAĞI ARTIYOR
Geçen yıl yaklaşık 300 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Eroğlu, yaptıkları her merasimde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını, vatandaşların kendi diktikleri fidanlara sahip çıktığını vurguladı. Eroğlu, "Pek çok ülkede orman varlığı azalıyor ama Türkiye'de orman varlığı artıyor. Bu tapuyla sabit" dedi.

AK Parti hükümeti döneminde orman alanlarının 15 milyon dekar arttığına dikkati çeken Eroğlu, odun servetinin de yüzde 33'e yükseldiğini söyledi.

'DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM'
21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü olduğunu hatırlatan Eroğlu, 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını duyurdu. Eroğlu, konuyla ilgili bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu: 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni bir ağaçlandırma seferberliğini 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlatacağız. Ayrıca İstanbul'da tamamladığımız, Central Park'ın 4 katı büyüklüğündeki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açılışını canlı bağlantı ile gerçekleştireceğiz. Program çerçevesinde, Türkiye geneli ve o il ile alakalı Bakanlığımızın yatırımlarını ihtiva eden bir broşür, tohum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu posta yoluyla takriben 23 milyon hanedeki vatandaşlarımıza bir zarf içerisinde ulaştıracağız. İlk mektup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından merasim esnasında postaya verilecek."

Mektupların PTT tarafından ulaştırılacağını kaydeden Eroğlu, zarfın içinde yer alan broşürlerde vatandaşların taleplerini, tavsiyelerini, tenkitlerini ulaştırabilecekleri iletişim bilgilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR29 YORUM

  • Misafir 12 Mart 2018 17:51 UYAP PROJESI Kimse sormadı, 2013 yılında yapılan bir protokol ile bağımsız bu yargı sisteminin bağlantısı neden MİT ile paylaşıldı? Kimse sormadı; 17/25 Aralık, MİT Tırları, İzmir Gümrük Yolsuzluğu, Selam Tevhid, Balyoz, Ergenekon ve diğer birçok soruşturma delilleri UYAP sisteminde kayıtlı olduğu için acaba bunlar mı silinmek isteniyor?

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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