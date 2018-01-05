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Erdoğan'dan 2 kızını katleden baba hakkında flaş sözler!

Erdoğan'dan 2 kızını katleden baba hakkında flaş sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da babaları tarafından katledilen küçük kızlar Elif ve Hira'nın ölümü ile ilgili ''Bunlar cani, insanlıktan nasibini almış değil. O yavruları nasıl öldürürsün. Sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu?'' ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 10:29 - Güncelleme: 05-01-2018 10:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken geçtiğimiz günlerde iki kız çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden babanın geride bıraktığı acılı annenin gözyaşlarına kayıtsız kalamadı ve kadın şiddetine yönelik hassasiyetini dile getirdi.

"DİYANETE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Bunlar cani, insanlıktan nasibini almış değil. Bu son dönemde yaşadıklarımız, TV'de bunları izlediğimiz zaman medyayı mı suçlasak diyoruz? Toplum bir bunalımın içerisine giriyor. Bunlar zerre kadar insanlıktan nasibini almış değil. Bunu gördüğünde bazı vatandaşlarımız idam diyor. O yavruları nasıl öldürürsün. Sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Hemen yorumlar başlıyor, ruhsal bunalıma girmişti vs. Ruhsal bunalıma girmeden bunu yapan da var. Toplumsal tepkiler çok önemli. Onları yalnızlığa itmek veya psikolojik sıkıntıdan çıkarmak için yakınlarının önce adımları atması gerekir. Bu noktada dini eğitimin de ben önemli olduğunu ifade etmem lazım. Burada Diyanet'e düşen önemli görevler var.

NELER YAŞANMIŞTI ?

Yardım çifti 6 yıl önce evlendi. Ancak Ali Yardım çalıştığı benzinciden de, daha sonra motokurye olarak çalıştığı lokantadan da kovuldu. Yakınlarından edinilen bilgiye göre, kendini içkiye verdi. Dilek Yardım ise evlere temizliğe gitmeye başladı. Ancak Ali Yardım alkol alıyor, eşini dövüyordu. Dilek Yardım geçtiğimiz yıl boşanma davası açtı. Bir süre sonra barıştılar. Ancak Ali Yardım verdiği sözleri tutmadı, üstelik eşini bıçakladı. Dilek Yardım bir kez daha boşanma davası açtı. Aile mahkemesi, kocası için uzaklaştırma kararı alarak iki çocuğun velayetini anneye bıraktı. Ali Yardım bu sürede defalarca eşini ve ailesini ölümle tehdit etti. Ancak aile mahkemesi haftada bir gün kızlarını görmesine izin vermişti. Ali Yardım iki gün önce iki kızını annelerinden alarak eve götürdü. Dilek Yardım saat 17.00 gibi kızlarını almak için eşini aradı. Ali Yardım iki çocuğu öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Dilek Yardım polisi aradı. Ali Yardım polis gelene kadar, çocuklarını öldürdüğü pompalı tüfekle intihar etmişti. 

''BANA SAHİP ÇIKMADINIZ'' DEMİŞTİ

Babaları Ali Yardım tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira’nın için dün Sancaktepe Yenidoğan’daki Hz Ali Camii’ne cenaze töreni düzenlendi. Çocukların annesi Dilek Yardım, çocuklarının musalla taşına konulan tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Yardım, çocuklarının cenaze namazında en önde tek başına saf tuttu. İki çocuğunun yanında getirdiği emziklerini öptü. Kendini teselli etmek isteyen yakınlarına da tepki gösteren acılı anne "Hepinize yalvardım. Hiçbiriniz bana sahip çıkmadınız..." dedi.

En acı fotoğraf! Bir tabuttan diğerine gittiEn acı fotoğraf! Bir tabuttan diğerine gittiEn acı fotoğraf! Bir tabuttan diğerine gittiEn acı fotoğraf! Bir tabuttan diğerine gittiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • konyali 05 Ocak 2018 10:49 O yavruları öldürmeye öldürüyorda, devletin yöneticileri neden bu tarz canilere vicdanları tatmin edici bir ceza veremiyor (örneğin idam yasasını bu gibi suclulara hemen bugun yeni bir KHK ile uygulamak gibi) Emin olun böyle bir karar verirseniz milletin yüzde 90 ı size bu konuda destek verir. Neden çıkmıyor bu idam yasası. 550 milletvekilinin hiçbiri neden ilgilenmiyor konuyla ?

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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