Erdoğan'dan 15 CHP'liye çok sert sözler! Sattınız...

İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi salon dışında toplanan halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tam bir kırılma noktasındayız. Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Türkiye'nin ileriye atılım noktası olacaktır" dedi. Erdoğan kongre salonunda ise CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiline çok sert sözlerle yüklendi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle...

- Siyaset özünde millete hizmet yarışıdır. Siyasetçinin var oluş gayesi de ülkeye millete ve elbette oyunu aldığı seçmene en güzel, en kaliteli şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle prensiplerle belli değerlerle yapılan, yapılması gereken bir iştir. Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip, bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur.

- Türk siyasi hayatı, gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde, bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır. 90 yıllık siyasi geçmişimizde milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır. Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenenler olduğu gibi ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastlanır.

- Bu ülkenin siyasi geçmişi bir bakıma erdemli siyaset yapanlar ile ahlaksız, ilkesiz mücadele yapan siyasilerin mücadelesinde olmuştur, Farklı partiler ve politik karakterler üzerinde bu iki anlayış birbiriyle mücadele içinde olmuştur, Merhum Özal'ın kavgası da bu ahlaksızlarla olmuştur, Rahmetli Erbakan, Rahmetli Özal, Merhum Türkeş, Yazıcıoğlu gibi siyasilerinin mücadelesi de hep bunlarla olmuştur.

- Kısa süreli iktidar uğruna, CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı, o zaman da vardı. Geleneği kirli olanın, geleceği de pirüpak olmaz. Ey 15 milletvekili siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz, siz iradenizi satanlardansınız, Onları da lekelediniz, Siz oy verenin iradesine saygısızlık yaptınız...

- CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor. Bu siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuştur. Her ne kadar kendileri ve medyadaki avaneleri, bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür, ortadaki fotoğraf öylesine kötü ki, bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olduğunu görüyoruz.

- Dün olduğu gibi bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP, milletin kendi adına hareket etmesi için emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle, özellikle de -gençlere kötü örnek oluyor- şimdi ben buradan sesleniyorum: Ey 15 milletvekili ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz.

- Tam bir kırılma noktasındayız. Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Türkiye'nin ileriye atılım noktası olacaktır.

- Terörle mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Cudi'de, Gabar'da teröristler etkisiz hale getiriliyor.

'BÖLDÜRMEDİK, BÖLDÜRMEYECEĞİZ'

Benim sizlerle bugün bir iki hususu müzakere etmem lazım. Kongreden sonra Özbekistan'a hareket ediyoruz. Ve iki gün Özbekistan'dayız. Oradan da Güney Kore'ye geçeceğiz ve perşembe gecesi tekrar ülkemize döneceğiz.

Bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz, böldürmedik, böldürmeyeceğiz. İşte ne yaptık? Cudi'de F-16 olduk, Gabar'da F-16 olduk, Tendürek'te F-16 olduk. Tepelerine tepelerine indik. Başka devlet arayanlar oraya gitsinler. İsterlerse biletlerini veririz. Bizim için Türkiye cumhuriyeti devletinden başka asla..

Erdoğan İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresinde konuşuyor...Canlı yayını aşağıdaki playerdan takip edebilirsiniz....