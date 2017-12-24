Erdoğan'a Sudan'da sevgi seli! Tarihte bir ilk gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'ın başkenti Hartum'u ziyareti, Çad ve Tunus'u da içeren Afrika turunun ilk durağı oldu. Sudan'ın bağımsızlığından bu yana, Türkiye'den bu ülkeye "cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından Erdoğan'ın gelişi tarihi öneme sahip.