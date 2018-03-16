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Erdoğan'a karşı birleşiyorlar mı? Nurettin Yıldız'a şaşırtan ziyaret

Erdoğan'a karşı birleşiyorlar mı? Nurettin Yıldız'a şaşırtan ziyaret

"Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız bu kez dikkat çeken bir ziyaretle gündeme geldi. Nurettin Yıldız'ı kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve gazeteci Nevzat Çiçek ziyaret etti.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 09:46 - Güncelleme: 16-03-2018 09:46

Cübbeli Ahmet'in, Nurettin Yıldız'ı "Ehli Sünnet dışı" ilan etmesinin ardından bu ziyareti yapması dikkatlerden kaçmadı.

Üstelik ziyarette İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve İslamcı Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ve gazeteci Nevzat Çiçek de bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sert eleştirdiği Nurettin Yıldız’ı, Cübbeli Ahmet’in ziyaret etmesi dikkat çekti. Öyle ki kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyleyerek, “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” demişti.

BAHÇELİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Nurettin Yıldız’a “Meczubun biri çıkıp kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri gerektiğini söyleyebiliyor. Bunu diyanet adına yapabiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi” diye tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İslam’ın Güncellenmesi” konusunda yaptığı çıkışın ardından bu ziyaretin gelmesi de "Erdoğan'a karşı birleşiyor mu" sorusunu da akıllara getirdi.

NURETTİN YILDIZ'A BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Geçen gün Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Nurettin Yıldız gibi ilahiyatçıların, kadınlara yönelik sözlerine sert tepki göstermişti.

BİR ÇOK HOCAEFENDİ BENİ TEFE KOYACAK

Erdoğan, din adına ortaya çıkarak kadınlar hakkında İslam'da yeri olmayan içtihatta bulunduklarını söylediği kişileri "marjinaller" olarak nitelendirerek, "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın" diye konuşmuştu. İşte Cübbeli Ahmet’in sosyal medya hesabından paylaşılan o buluşma:

NEVZAT ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Nevzat Çiçek buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “moderatörlük yaptım” dedi.

Nevzat Çiçek’in Twitter’dan attığı mesaj şöyle:

Nurettin Yıldız kimdir eşini dövüyor mu? Dokunan yanar diyorlar...

Bu da Uganda'nın Nurettin Yıldız'ı! Ülkeyi ayağa kaldırdı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ecemnur 16 Mart 2018 10:17 Bunlar kimmiş yahu?Bunları buralarda manşete taşıyıp burunlarını kaldırmayın.Ateş olsalar cürum kadar yer yakarlar salın gitsin..Kime ne faydası olur bu vatandaşların?Bilime tekniğe ne katkıları olmuş okuma yazma ve 4 işlemden başka ne bilgileri varmış?Erdoğana karşı birleşseler ne yazaaar ayrılsalar ne yazar ülkeyi terketseler ne farkeder?

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