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Erdoğan'a itaat farzdır diyen rektöre AK Parti'den tepki!

Erdoğan'a itaat farzdır diyen rektöre AK Parti'den tepki!

HARRAN ÜNİVERSİTESİ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın Erdoğan'a itaat farz, karşı gelmek ise haram sözlerine AK Parti'den tepki geldi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 09:14 - Güncelleme: 31-10-2018 09:14

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, AKİT TV'de yayınlanan "Pazar Manşeti" programında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Taşaltın, "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" dedi.

Taşaltın'ın bu sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itaat etmek farzdır" dedi. Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı çıkmanın ise savaştan kaçmak olduğu ve haram sayılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

BİZ İTAAT EDİYORUZ: Ramazan Taşaltın, “Erdoğan FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız…İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söylenen sözün "Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" dedi. Bostancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin
a. Cumhuriyetimizle
b. İslamla
c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla
d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla,
hiçbir ilgisi yoktur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR29 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 10:33 ululemr, devleti yönetenler değildir.ululemr,Allah ın hükümlerini uyan ve uygulayan islam din alimleridir.ululemrin,kıstasını açıkladığım din alimlerinin olduğuna dair ;ashap,sahabe,mezhep imamları ve muteber müceddidlerin ortak içtihatları var.

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