Erdoğan'a itaat farzdır diyen rektöre AK Parti'den tepki!

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, AKİT TV'de yayınlanan "Pazar Manşeti" programında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Taşaltın, "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" dedi.

Taşaltın'ın bu sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itaat etmek farzdır" dedi. Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı çıkmanın ise savaştan kaçmak olduğu ve haram sayılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

BİZ İTAAT EDİYORUZ: Ramazan Taşaltın, “Erdoğan FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız…İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söylenen sözün "Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" dedi. Bostancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin

a. Cumhuriyetimizle

b. İslamla

c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla

d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla,

hiçbir ilgisi yoktur."