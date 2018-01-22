Erdoğan'a hediye edilmişlerdi bakın şimdi ne haldeler

Aslanları tanıttığımız gün 33 bin 500 kişi bir günde hayvanat bahçemizi ziyaret etmişti. Diğer hayvanlarda olduğu gibi yavru aslanlarımızı da yaşına ve kilosuna göre dengeli bir şekilde besliyoruz’’ dedi. Her yaştan yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan yavru aslanları ziyaret eden vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarını haberlerde görerek geldiklerini ve hayvanat bahçesini çok beğendiklerini söyledi.