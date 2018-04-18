Erdoğan'a hakaretten hapis yatacak! Zuhal Olcay'ı kızdıran soru

Zuhal Olcay, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Benzer bir suçtan sabıkası olan Olcay'ın cezası ertelenmemişti. Zuhal Olcay, devam eden mahkeme süreciyle ilgili soruları ''Olay yargıya intikal etti, konuşamam, bana sormamış olun'' diyerek kızgınlığını dile getirdi.

Mart ayında gerçekleşen Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Zuhal Olcay ile avukatı katılmazken, şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları hazır bulunmuştu. Duruşmada söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etmişti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Olcay'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanık Olcay'ın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 10 aya indirmişti. Twitter

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CEZAYA ERTELEME YOK: Mahkeme, sanık Olcay'ın daha önceden "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirterek, Olcay'ın aldığı 10 aylık cezanın Türk Ceza Kanunu'nun "suça tekerrür" başlıklı 58. maddesinde belirtilen mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verdi.



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4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay'ın 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



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