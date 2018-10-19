Erdoğan'a en yakın isimden İstanbul adayı açıklaması

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? AK Parti kulisleri haraketli, çeşitli isimler ortada dolaşıyor. Posta yazarı Candaş Tolga Işık, merak edilen adayı parti yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden birine sordu. Yazar, aldığı yanıtı bugünkü köşesinde paylaştı:

"İNCE ADAY OLURSA BAŞKA, FARKLI BİR İSİM ADAY OLURSA BAŞKA ADAY OLACAK"

“Bu yerel seçim hiç kimse için çantada keklik değil. Bilhassa büyükşehirlerde... CHP’nin adayına bakacağız önce... İstanbul’da İnce aday olursa başka, farklı bir isim aday olursa başka...” dedi ve ekledi: “Mevlüt Bey (Uysal) çalışkan bir arkadaşımız. Başakşehir’de çok başarılı oldu. Büyükşehirde de çok gayretli. Normal şartlarda onun devam etmesi düşünülebilir. Ancak CHP Muharrem İnce’yi aday gösterirse karşısına muhtemelen kabineden eski ya da yeni güçlü bakanlardan birini çıkarmak daha akla yatkın.”

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