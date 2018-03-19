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'Erdoğan'a çok özel bir kayıt götürdüm izledi çıldırdı'

'Erdoğan'a çok özel bir kayıt götürdüm izledi çıldırdı'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamir Tayyar FETÖ'den tutuklu iş adamlarının ‘itirafçı’ denilerek tahliye edildiğini ve bu durumdan dolayı FETÖ borsası kurulduğunu öne sürdü. Tayyar, bu borsada ‘milyon dolarların döndüğünü’ söyledi. Erdoğan'a çok özel bir kayıt izlettiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 09:01 - Güncelleme: 19-03-2018 09:01

AK Partili Şamil Tayyar, Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında, FETÖ'yle mücadele konusunda çarpıcı eleştiriler yaptı. Örgütün ‘ihanet kısmının' kaçmasına göz yumulduğunu söyleyen Tayyar, memleketi Gaziantep dahil birçok ilde ‘FETÖ borsası' kurulduğunu açıkladı. ‘Milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur' diyen Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında işadamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var.

"AKLINI ALMASI LAZIM"
Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Bir ilçe başkanı var, ‘Benim kimseye minnet borcum yok, beni reis getirdi' diyor. İl başkanı, ilçe başkanı, il müdürü böyle konuşuyor. Çünkü verilen kararlarda siyaset iradesi yok. Vekilin haberi olmadan il müdürü atarsa o vekili ciddiye alır mı? Sonra beni buraya reis getirdi der. En yukarının da milletvekillerinin aklını devredışı bırakan aklın, aklını alması lazım.

"CUMHURBAŞKANI'NA ÇOK ÖZEL BİR KAYIT GÖTÜRDÜM"
Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük.

"ONU KİM UÇAĞA ALDI?"
Ben rektörün karısının mailini yayınladım. Ne diyordu FETÖ'cü o mailde; O'nun yanından ayrılma…. FETÖ'nün çok açık talimatı var burada. Sonra ne oldu, o kadın Cumhurbaşkanımızın Afrika gezisine alındı. Cumhurbaşkanımızın o mailden haberi yok. Yanındakiler? Hepsinin haberi var. Kimi kastettiğimizi herkes biliyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • kurt-ay 19 Mart 2018 09:24 liyakatsiz devlette o kadar çok adam varki devleti kendi malı sananda az değil vatandaş napsın bu memlekette bu kafa ile ne fetö biter nede hain azalır reisin yanı başında olandan haberi yoksa vay halimize

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