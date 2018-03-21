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Erdoğan'a 'Allahsız herif' demişti! AİHM'den Cem Uzan kararı

Erdoğan'a 'Allahsız herif' demişti! AİHM'den Cem Uzan kararı

Cem Uzan, Temmuz 2003’te Bursa’da Genç Parti mitinginde dönemin başbakanı Erdoğan için, “Sen ne biçim Müslüman’sın. Senin gözünü korku ve ihtiras bürümüş. Sende Allah korkusu kalmamış. Sen Allahsız olmuşsun. Allahsız herif” demişti. AİHM verdiği kararla Uzan’ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna hükmetti.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 10:40 - Güncelleme: 21-03-2018 10:40

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret cezası alan Cem Uzan’ın ifade özgürlüğünü ve makul sürede adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Uzan, ceza almasına yol açan konuşmasını Temmuz 2003’te Bursa’da Genç Parti mitinginde yapmış, “Sen ne biçim Müslüman’sın. Senin gözünü korku ve ihtiras bürümüş. Sende Allah korkusu kalmamış. Sen Allahsız olmuşsun. Allahsız herif” demişti.

HAPİS VE PARA CEZASI ALMIŞTI
Konuşmasında dönemin başbakanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Cem Uzan, Eylül 2008’de 8 ay hapis ve 688 TL para cezası almıştı. Yargıç denetimli serbestlik çerçevesinde, Uzan’a öfke kontrolü eğitimi ve kişisel gelişim üzerine beş kitap okuma şartı getirmişti.

AİHM'DEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KARARI
Bir yılı rehber kontrolünde beş yıl denetim altında tutulmasına karar verilen Uzan, dosyayı AİHM’ye taşımış, sözlerinin siyasi bir tartışma bağlamında söylendiğini savunmuştu. AİHM bugün verdiği kararla Uzan’ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna hükmetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • TACETTİN 21 Mart 2018 11:04 SENSİN PANDA KILIKLI HERİF ALLAHSIZ UTANMAZ MİLLETİ DOLANDIRIP GİTTİN HAİN KURBAN OL ERDOĞANA

    CEVAP YAZ 0 0
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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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